تجار: الـ(100) جنيه انعشت حركة البيع

شهاب محمد - الخرطوم - سوق-ليبيا الخليج 365 : قال بعض تجار السلع الاستهلاكية لـ(السوداني) أمس، إن طرح فئة المائة جنيه الجديدة انعشت قليلاًً حركتي البيع والشراء بالأسواق، موضحين بأن هناك وفرة واستقراراً في أسعار السلع الاستهلاكية عموماً، متطلعين إلى حل مشكلة شح السيولة “الكاش” حتى تنشط حركة التجارة.

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