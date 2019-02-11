الشريف الفحيل يصدح بأغنية (عزة في هواك) وشعار المحتجين يملأ خلفية حفله بأمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - شريف الفحيل

الخليج 365 :

كتب منظمو الحفل الذي أحياه الفنان شريف الفحيل بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية – كتبوا الشعار الذي ظل يردده المحتجون في المدن السودانية وهو عبارة (تسقط بس) بطريقة ملأت كل اللوحة على المسرح.

الفنان شريف الفحيل تفاعل مع مناسبة الحفل حيث قام بتقديم الأغنية السودانية الشهيرة (عزة في هواك) وكان ناشرو الفيديو قد عنونوا الفيديو بعبارة (عزة في هواك يغنيها شريف الفحيل في حفل دعم الثورة والثوار -فنكس أريزونا).