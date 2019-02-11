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الخليج 365 :
كتب منظمو الحفل الذي أحياه الفنان شريف الفحيل بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية – كتبوا الشعار الذي ظل يردده المحتجون في المدن السودانية وهو عبارة (تسقط بس) بطريقة ملأت كل اللوحة على المسرح.
الفنان شريف الفحيل تفاعل مع مناسبة الحفل حيث قام بتقديم الأغنية السودانية الشهيرة (عزة في هواك) وكان ناشرو الفيديو قد عنونوا الفيديو بعبارة (عزة في هواك يغنيها شريف الفحيل في حفل دعم الثورة والثوار -فنكس أريزونا).
كانت هذه تفاصيل خبر الشريف الفحيل يصدح بأغنية (عزة في هواك) وشعار المحتجين يملأ خلفية حفله بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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