مصر تحسم أمرها رسميا من مسألة إعادة العلاقات مع قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حسمت جمهورية مصر العربية، أمس الأحد، أمرها في مسألة إعادة العلاقات مع قطر، وذلك بعد عامين من الأزمة الخليجية التي شهدت مقاطعة مصر والسعودية والإمارات والبحرين لدولة قطر.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات لشبكة قنوات “الحياة” و”ONE”، المصريتين، أن “دول المقاطعة” الأربع، تجري اتصالات مكثفة مع الشركاء لتوضيح الأمور.

وقال، إن “موقفنا واضح ولن يكون هناك استعادة لطبيعة العلاقات إلا في حال التغير الملموس في السياسات القطرية بحيث لا ترتد بآثار سلبية على مصر وشعبها”.

وأضاف أن:”فكرة المصالحة لم أسمعها من الشركاء والموقف متسق وثابت”.

وتعصف أزمة بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، حيث تلعب الكويت دور الوسيط لحل الخلافات بين الجانبين.

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