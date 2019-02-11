أنصار الله تحبط محاولة تقدم للجيش العدوان السعودي في عسير

شهاب محمد - الخرطوم - أنصار الله

الخليج 365:

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، يوم الأحد، إحباط محاولة تقدم قوات يمنية حكومية باتجاه مواقع تسيطر عليها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وأفاد المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله على “تويتر”، بأن الجيش اليمني نفذ يوم الأحد، محاولة تسلل غرب مجازة في عسير.

وأضاف أن مقاتلي “أنصار الله” أفشلوا محاولة تسلل الجيش اليمني، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفه.

إلى ذلك، أعطبت مدفعية “أنصار الله” آلية عسكرية للجيش اليمني غرب الربوعة في عسير، حسب المركز الإعلامي للجماعة.

على صعيد آخر، شنت “أنصار الله” قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مواقع للجيشين اليمني والسعودي في قطاع نجران.

وقال إعلام “أنصار الله” إن مقاتلي الجماعة أطلقوا صاروخين محليي الصنع نوع “زلزال1” مداه “3 كيلو مترات”، وقذائف مدفعية على تجمعات وآليات وتحصينات عسكرية يمنية قبالة السديس في نجران، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف أن قصفاً آخر بقذائف المدفعية استهدف تجمعات للجنود السعوديين في رقابة المنارة في نجران، حقق إصابات مباشرة.

فيما تجددت المواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وجماعة أنصار الله في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة أن “الجيش اليمني نفذ زحفاً، بغطاء جوي من التحالف، في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف شرق الجوف”.

وأضافت أن مقاتلي “أنصار الله” تمكنوا من كسر زحف الجيش اليمني عقب مواجهات استمرت 5 ساعات نفذوا خلالها كمائن للمهاجمين، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد منهم.

وفي السياق ذاته، سقط قتلى وجرحى من الجيش اليمني بكمين نصبته الجماعة استهدف مجموعة من العسكريين في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف، حسب “المسيرة”.