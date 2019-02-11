اتحاد العمال: المرتبات لا تغطي تكاليف المعيشة

ودمدني: عمران الجميعابي
أقر رئيس اتحاد نقابات عمال السودان يوسف علي عبد الكريم، بضعف مرتبات العاملين في الدولة، وأشار إلى وجود فجوة كبيرة بين المرتب وتكلفة المعيشة.
وأعلن عبد الكريم لدى مخاطبته افتتاح المعارض التجارية ضمن فعاليات معارض الجزيرة للسياحة والتسوق بودمدني أمس، عن حزمة من الإجراءات لمقابلة معاش الناس، منها الشركة العمالية للتمويل الأصغر، مشيراً إلى تمويل كل مشاريع العمال بولاية الجزيرة سواء كان بصورة جماعية أو بصورة فردية بتخصيص محفظة كبيرة وبشروط ميسرة في كل المشاريع الإنتاجية.
وأكد دعمه لحكومة ولاية الجزيرة، وقال إن “كل طلبات إيلا بالنسبة لنا في الاتحاد تعليمات واجبة التنفيذ”، وأشار إلى تحقيق زيادات مقدرة خلال ميزانية هذا العام، وشدد على ضرورة المحافظة على هذه الزيادات في القيمة الشرائية عبر نظام الدفع الإلكتروني.
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