تفاصيل مصرع (3) بينهم عروس في انفجار داخل شقة بالخرطوم

لقى طفل وسيدتان مصرعهما، إحداهما عروس، وأصيب اثنان آخران بينهم ضابط بالمعاش، جراء انفجار اسطوانة غاز داخل شقة بحي جبرة بالخرطوم في الساعات الأولى من صباح أمس، وقال مصدر حسب صحيفة السوداني أن الانفجار أدى لوفاة العروس في الحال، بينما توفيت السيدة وحفيدها البالغ من العمر (8) سنوات جراء سقوط حائط الـ(بلكونة) عليهما، وأشار المصدر إلى إصابة زوج السيدة بجانب شقيق العروس بحريق من الدرجة الأولى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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