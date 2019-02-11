فنزويلا تطلق مناوراتها العسكرية الأضخم في تاريخ البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعطي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأحد، إشارة البدء لأضخم مناورات عسكرية في تاريخ البلاد تحت عنوان “200 عام على أنغوستورا 2019”.

وقال مادورو قبل انطلاق المناورات: “إنها الأضخم والأوسع في جميع الاتجاهات من كل ما أجرته البلاد في تاريخها على مدى 200 عاما”، مؤكدا أن هذه المناورات ستأخذ في الاعتبار تجربة العمليات السابقة وتقييم سيناريوهات التهديدات العسكرية المحتملة.

هذا ومن المقرر أن تجرى المناورات من 10 لغاية 15 فبراير/شباط الجاري.

وعقد مؤتمر أنغوستورا في فبراير عام 1819 بمبادرة من سيمون بوليفار (البطل الوطني لفنزويلا) الذي كان يقود النضال ضد السيطرة الإسبانية في أمريكا اللاتينية.

يذكر أن مادورو، أكد بعد تنصيبه رسميا رئيسا لفنزويلا في الـ 10 من يناير الماضي، على أنه يعتزم العمل على تعزيز القوة العسكرية للجيش الفنزويلي خلال فترة رئاسته الثانية (2019-2025). سبوتنيك

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