شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في غمرة الأحداث المتسارعة التي تشهدها بلادنا لم يتوقف الناس طويلا أمام خبر مهم تناقلته بعض الصحف عن المراجع العام وقوله أنهم لم يتمكنوا من مراجعة حسابات وزارة الداخلية في الفترة من 2015 الى 2018 مقدرا حجم الأموال التي تم تجنيبها في هذه المرحلة بما يزيد عن ال 299 مليار جنيه سوداني .

ولنقرأ معا عرضا للخبر في الأسطر التالية :

أقر المراجع العام، بعدم تمكنه من مراجعة إيرادات التحصيل الالكتروني الخاصة بوزارة الداخلية، منذ بدء العمل به في 2015م وحتى 2018م، واتهم الوزارة بتجنيب ايرادات النقد الاجنبي الخاصة بالمطار، الاجانب، السفارات، الجوازات، السجل المدني، حماية الحياة البرية، المرور السريع، المباحث، الأدلة، والتي تبلغ في إجمالها 299 مليار و414 مليون جنيه.

انتهي الخبر .

ونتساءل ما الذي أعطي وزارة الداخلية الحق في التمرد علي الالتزام بولاية وزارة المالية علي المال العام ؟ وبأي حق تمتلك جهة ما مهما كبرت وعظمت الحق في تجنيب اقل القليل ناهيك عن هذه المبالغ الطائلة (مئات المليارات)؟ أمن العدل هذا الذي يجري ؟ قطعا لا ، ولن يستطيع شخص أن يقول إنه كلام سليم ، ومع الشكاوي المستمرة من المراجع العام سنويا لكن لا حياة لمن تنادي ، أليس هذا هو العبث بعينه ؟ أليس هذا باب مشرع للفساد والتجاوزات ؟ ألا يتحمل السيد وزير الداخلية هذه المسؤولية ؟ ونتساءل هل حقا ان السيد الرئيس هو من اعطي الشرطة الضوء الأخضر للتجنيب بقوله لهم وهو يقف مزهوا في افتتاح المجمعات السكنية للضباط في منطقة السجانة (ابوحمامة) اذا كان التجنيب بعمل انجازات زي دي جنبوا طوالي ، أليس في هذا الكلام تشجيعا للوزارة علي عدم التقيد بالقانون وهي المفترض فيها أن تعمل علي تطبيق القانون وتحرص علي ذلك ؟.

كلام المراجع العام هذا عن وزارة الداخلية أبان حجم المال السايب ومقداره ، ولنا أن نتصور مستوي التحسن الذي يطرأ على الخدمات ككل ان التزم الكل بالقانون .

السيد معتز موسي باعتباره وزيرا للمالية مطالب أن يصر علي تنفيذ قانون ولاية وزارته علي المال العام ولايقبل مطلقا بما يحدث من تجنيب والا فليترك وزارة لايستطيع العمل فيها وفقا للقانون ، وهو نفسه مطالب باعتباره رئيسا للوزراء أن يلزم وزارة الداخلية بالعمل وفقا للقانون بل يحاسب المتسببين في هذه المخالفات الجسيمة طوال السنوات الثلاثة الماضية ويسترد الأموال المجنبة الي الخزينة العامة وان لمس أي اعتراض فليعزل وزير الداخلية فورا واي معترض علي تطبيق القانون مهما كبرت مكانته ولا كبير على القانون ، وفوق هذا وذاك فالرئيس البشير مطالب باعادة الامور الي نصابها وإلا فهو المسؤول الأول عن التبديد الذي يحصل ، وعن التجاوزات التي وقعت وتقع .

وضع حد لهذا الحال أمر مستعجل لايحتمل التأخير والا فإن المال السايب ليس فقط يعلم السرقة بل يشجع الاخرين علي مخالفة القانون والتجنيب ليستطيعوا فعل ما يريدون دون حسيب أو رقيب .