تباين مواقف الاسلاميين يزعج الرئيس

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرون من الاسلاميين حاولوا الإسهام في اصلاح الوضع الحالي من موقع الناصح المشفق وهم بعيدون عن موقع القرار والتأثير وليس لهم ارتباط مباشر بالحكومة في اي مستوى من مستوياتها سواء كانوا في يوم جزءا منها أو فقط كانوا من مؤيديها ولهؤلاء واولئك مبادرات ونصائح لو اخذتها الحكومة مأخذ الجد لما وصلت الأوضاع الي ماهي عليه الآن ، ومن أمثال هؤلاء البروفيسور عبد الرحيم علي والبروفيسور حسن مكي وغيرهما.

آخرون كانوا ومازالوا علي ارتباط بالحكومة وحزبها الحاكم لكنهم لم يتحدثوا مطلقا في هذه الخمسين يوما التي شهدت الاحتجاجات الحالية وآثر هؤلاء الصمت تقديرا منهم لما يمكن أن تسببه كلماتهم من حرج لهم سواء على المستوى الشخصي أو التنظيمي واحتمال انعكاس آراؤهم سلبا على مجريات الأوضاع الحالية وفي هؤلاء من احتفظ بمركزه الذي يشغله وسكت وفيهم من ابتعد قليلا أو كان أصلا مبتعد وايضا سكت وجميعهم يختلف الناس في فهم دوافع سكوتهم ومن أمثالهم الدكتور أمين حسن عمر والدكتور عوض الجاز والدكتور عبد الحليم المتعافي والدكتور قطبي المهدي وغيرهم كثير.

صنف ثالث كان حادا على الحكومة لايخفي رؤيته بضرورة ذهاب الرئيس وحزبه وان هذا فقط سبيل الحل وهؤلاء كتبوا ومازالوا يكتبون بأن اس البلاء وسبب تردي الأوضاع في البلد هو الحزب الحاكم والرئيس البشير ومن أبرز هؤلاء الذين تضج وسائل الإعلام المختلفة بكتاباتهم الدكتور التجاني عبد القادر حامد الذي راي في الرئيس تجسيدا للفشل وان استمراره سيضيع الوطن وحكم بأنه لايمثل القائد المؤسس ولايتمتع بموهبة ولم يقدم مايشفع له في البقاء الى الان ناهيك عن الاستمرار الي وقت قادم ، ومنهم الدكتور عبد الوهاب الافندي الذي راي في الحكومة وحزبها تشويها للدين وأنهم كداعش في هذا الباب داعيا إياهم الى التنحي الفوري وعدم انتظار يوم واحد وفوق ذلك عليهم بالتوبة والاستغفار لعل الله تعالى يخفف عنهم ، ومنهم الدكتور اليسع عبد القادر .

ومن هؤلاء الذين صدعوا برفضهم لاستمرار الرئيس في الحكم ونادوا بضرورة تنحيه بعض الاكاديميين من الاسلاميين كالدكتور مصطفي إدريس والدكتور محمد سعيد الخليفة والدكتور عصمت محمود والدكتور عبد الرحيم عمر محي الدين وآخرون من رجال أعمال وكتاب ممن عمل بعضهم في الحكومة أو لم يعملوا كالدكتور محمد محي الدين الجميعابي والدكتور جمال مجذوب والدكتور صلاح كمبال وغيرهم من شباب الاسلاميين المتواجدين بعدد من الجامعات السودانية وهؤلاء رأوا في استمرار الرئيس البشير مزيدا من التوتر وذهابا بالبلد الى مزيد من التشظي والانهيار.

عدد من الاسلاميين في أوروبا وامريكا التقوا في برلين بدعوة من الدكتور علي الحاج ووجهوا للرئيس دعوة للتنحي حفظا للبلد وحقنا للدماء وهي ماعرفت بمبادرة اسلاميي المهجر وكانت دعوتهم هذه صعبة على الرئيس وغير متوقعة .

هذه مواقف بعض الاسلاميين ممن سكتوا أو جاهروا بالمعارضة ومن وقفوا بينهم في الوسط ، ولم تتطرق للمجاهرين بالتأييد للحكومة والمنادين بضرورة بقاء الرئيس كالدكتور ربيع عبد العاطي وزملاءه .

ان تباين مواقف الاسلاميين توضح حجم الاستبداد والفساد الذي اعترى مفاصل الدولة وضرب بأطنابه في كل أركانها وهؤلاء الذين جاهروا برفضهم لاستمرار الرئيس البشير في الحكم ودعوا الى رحيله يشكلون اكبر تحد للرئيس وهم أشد عليه من هتافات المحتجين في الشارع المنادية برحيله.