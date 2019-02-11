شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الخليج 365: صحيفة الزعيم

*العقرب وتيرى فى قمة الجاهزية للمولدية

*المريخ يواجه شبابه اليوم استعدادا للموقعة العربية ويعقد ورشة مناقشة النظام الأساسى بالشرطة

*شقاق: يؤكد تسليم الاعبين مستحقاتهم اليوم ومستر البدرى اكملنا اتفاقنا مع الإماراتيين على تأسيس الوحدة الطبية

*مفاجئة مريخية جديدة بشأن النظام الأساسى صحيفة الصدى

*مجلس المريخ ينهى أزمة رواتب اللاعبين ويعد بتسليم الرواتب اليوم

*الغيابات تطارد المولدية أمام الاحمر وتعديل على طاقم حكام المباراة

*شقاق تاجيل مباراة الموردة بطلب من الجهاز الفنى وما يثار عن القطاع الرياضى استهداف واضح ‏

صحيفة الـجوهرة الرياضية وسط استقبال حافل من السفاره الهلال يحل “بلوساكا” ويعلن التحدى لنكانا

-الازرق يتوجه لمدينة “أندولا” ..ينتظر مصير الملعب..ويجرى مناوراته اليوم ،

-مدرب نكانا يمتدح الهلال ويتوعده بالهجوم وزيسكو يطير “لكوماسي” لنزال الاشانتى

-تعديل مفاجئ فى طاقم تحكيم مباراة المريخ ومولوديه والاحمر يواجه شباب اليوم

-الازرق فى “كيتوي ” اليوم

-تجمع المنتخب الاولمبي غدا

-استدعاء ٢٦ لاعبا من نكانا لمباراة الهلال

-سفير السودان فى مصر يثنى على حالة الحراك الرياضى فى البلاد

-فى مؤتمر صحفى بفندق ريجنسي ادارة الامل تتهم الاتحاد بالاستهداف وتنفي استقاله هيثم

-قبل المعركه الحاسمه امام نكانا )الريشه اخوان( يحرران روشته انتصار هلال السودان ، الفاتح: على الزعفورى اختيار التشكيله المثاليه واللعب بتوازن ، هشام : عوامل تساعد الهلال على الفوز وغياب نجم نكانا سلاح ذو حدين

-المدرب التونسي يرفع رايه التحدى الهلال يحل بالعاصمة الزامبيه بسلام ..ويعقد مناورته الرئيسيه لنكانا ظهر اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 11 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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