تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون : *مدرب النجوم السوداء يقترب من الفرقة الزرقاء * ناكانا يمارس الخداع .. والكاف يرسل مفتشا من جنوب أفريقيا لتحديد ملعب المباراة *الهلال يصل زامبيا بسلام .. السفارة السودانية في استقباله وبعثة تتنقل إلى كيتوي على دفعتين *المريخ يناور من الأكاديمية العسكرية لمعركة المولودية * حى الوادي يفرض التعادل على ملوك الشمال .. وصدام ناري بين الخرطوم والفرسان في ديربي العاصمة صحيفة الصدى : * مجلس المريخ ينهى أزمة رواتب اللاعبين ويعد بتسليم الخوافز اليوم * الغيابات تطارد المولودية أمام الأحمر .. وتعديل على طاقم حكام المباراة * شقاق : تأجيل مباراة الموردة بطلب من الجهاز الفني .. ومايتار عن القطاع الرياضي استهداف واضح الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين الموافق 11 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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