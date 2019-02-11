سخر القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني، د. أمين حسن عمر، من ما أشيع عن هروبه من البلاد، عقب انتشار صورة له مع د. نافع علي نافع، تظهرهما وهما على متن طائرة ركاب، وقال عمر: (ما أسخف عقولهم). وأضاف أمين في تصريح حسب صحيفة السوداني، أنه توجه إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر يقيمه (ملتقى العدالة والديموقراطية) في الفترة من 9-11 فبراير، وقال إنه سيقدم ورقة في المؤتمر.

كانت هذه تفاصيل خبر القيادي بالحزب الحاكم أمين حسن عمر يتحدث حول خبر هروبه من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.