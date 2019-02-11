السينما تستقبل فيلمين فقط في موسم عيد الحب..أين رامز جلال؟

3 أيام فقط تفصلنا عن موسم عيد الحب، الذي يشهد هذا العام تواجد ضعيف جدا من الأفلام السينمائية، فمن المقرر أن تستقبل السينمات فيلمين فقط وهما "عيش حياتك" بطولة سامح حسين وساندي، و "قصة حب" لأحمد حاتم وهنا الزاهد.



تستقبل دور العرض السينمائي فيلم "عيش حياتك" بطولة سامح حسين وساندي، يوم الأربعاء 13 فبراير الجاري، ضمن الأعمال السينمائية المعروضة بالتزامن مع عيد الحب، وذلك بعدما كان من المقرر عرضه في موسم منتصف العام الدراسي.

ويحتفل سامح حسين وساندي بالعرض الخاص لفيلمهما "عيش حياتك" يوم الثلاثاء 12 فبراير بكايرو فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس.

وقال مخرج العمل تامر بسيوني لـ FilFan.com، "فضلنا طرح فيلم (عيش حياتك) بموسم عيد الحب لأنه أنسب موعد له نظرا لطبيعته فهو ينتمى لنوعية الأعمال الرومانسية الكوميدية، ومناسب لجميع أفراد الأسرة".

وتابع: "لم نواجه اي مشكلة مع الرقابة، وحصلنا على التصريح دون حذف أي مشهد، وتم تصنيفه لـ(جمهور عام)، كعادة أعمال سامح حسين، فهو يحرص على تقديم أعمال فنية لائقة لجمهوره".

تدور أحداث فيلم "عيش حياتك" في إطار رومانسي كوميدي لايت، حول شخص يجسده سامح حسين وهو يمر بأزمة كبيرة في حياته، فهو كان ناجحا في الماضي على المستوي الشخصي والعملي ويعيبه أنه روتيني ويخاف من التجديد وتطورات الحياة مما يؤدى لتدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التي ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجال سامح حسين ولكنه ناجح عمليا.

ويسعى سامح حسين ويجسد دور "إبراهيم" الذي يعمل بمجال الإعلانات، لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.

فيلم "عيش حياتك" من بطولة سامح حسين وساندي وإداورد وسامية الطرابلسي والمطرب محمد نور وياسر الطوبجي وأحمد التهامي إبراهيم فرح ومها أبو عوف وحامد الشراب والطفل "أدم"، وهو من تأليف وسام حامد في أول تجربة لها في عالم السينما ومن إخراج تامر بسيوني.





يعرض لأحمد حاتم وهنا الزاهد في عيد الحب فيلمهما "قصة حب"، وذلك يوم الثلاثاء 13 فبراير.

يجسد أحمد حاتم خلال العمل دور "يوسف" وهو شاب يفقد بصره بسبب حادث، ويرتبط بعلاقه حب مع "جميلة" تجسد دورها هنا الزاهد، وتسانده في أزمته حتى يتعافى.

فيلم "قصة حب" يشارك في بطولته كل من هالة فاخر وياسر طوبجي وعلا رشدي، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، ومدير تصوير أحمد يعقوب، موسيقي تصويرية أشرف محروس، مونتاج عبد الرحمن كرم الدين، وتوزيع شركة دولار فيلم، ومن إخراج عثمان أبو لبن.



الغموض يسيطر على رامز جلال وفيلمه "سبع البرمبة"، فرغم انتهاء تصويره، والحملة الدعائية للعمل خلال الفترة الماضية بالكشف عن الإعلان الرسمي والملصق الدعائي للعمل، وتأكيد صناعه منذ يوم 1 فبراير على قرب موعد طرحه، حتى الآن لم يعلن عن عرضه في موسم عيد الحب، وبات من الواضح عدم مشاركته في الموسم.

فيلم "سبع البرمبة" استغرق تصويره أكثر من شهر ونصف منذ تصوير أولى مشاهده مطلع ديسمبر الماضي، وهو بطولة رامز جلال وجميلة عوض ومحمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ونور قدري وهو من إخراج محمود كريم.





وحسم المطرب إيساف أمره مبكرا من المشاركة في موسم عيد الحب بفيلمه "كازانوفا" وأنه خارج المنافسة.

وقال إيساف : "فيلم (كازانوفا) لن يعرض ضمن أفلام موسم عيد الحب المقبل، ولن يشارك أيضا بموسم عيد الفطر المقبل".

وأضاف: "من المقرر أن يعرض فيلم (كازانوفا) في الفترة ما بعد انتهاء موسم عيد الحب، وقبل عيد الفطر المقبل، وسيتم تحديد موعده النهائي خلال الفترة المقبلة".

يشار إلى أن فيلم "كازانوفا" كان يحمل في السابق اسم "صباح الخير"، لكن تم تغييره ليكون أكثر ملائمة لقصة الفيلم.

يشارك في بطولة فيلم "كازانوفا" إيساف وإلهام عبد البديع وراندا البحيري وأحمد تهامي ومصطفى هريدي وأحمد فاروق، وهو من تأليف هيثم وحيد ومن إخراج أسامه فاضل.