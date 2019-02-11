النيابة المصرية تستأنف على الحكم بإخلاء سبيل شادي أبو زيد

وكشفت رولا شقيقة شادي أنه حتى الآن لم يخرج من حبسه، وتحددت جلسة جديدة في الاثنين 11 فبراير لنظر استئناف النيابة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة، الأحد 10 فبراير، أمرت بقبول الاستئناف المقدم من شادي أبو زيد، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا"، على قرار حبسه في شأن اتهامه بنشر أخبار كاذبة، وقررت إخلاء سبيله، واستبدلت الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية.
وسيتوجه شادي أبو زيد إلى قسم الشرطة التابع له من وقت لآخر أسبوعيا، لمتابعة موقفه القانوني، على خلفية الاتهامات المسندة إليه، بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
كان شادي أبو زيد تقدم بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا، لحضور مراسم دفن والده، ووافقت النيابة على الطلب المقدم لتمكينه من حضور إجراءات الدفن والعزاء.
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