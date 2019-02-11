منع الحمل لم يعد حكرًا على النساء.. الرجال يقتحمون الحلبة!

على مر السنين، كانت النساء وحدهن من يتحمل عبء وسائل منع الحمل، ويتعرضن في ذلك إلى مخاطر صحية عدة، إلا أن العلماء تمكنوا مؤخرا من إيجاد طريقة تمكن الرجال من منع الحمل أيضا.

ويعتقد فريق من العلماء من جامعة نانتشانغ، بقيادة شياو لي وانغ، في الصين، أنه يمكنهم إيقاف خروج الحيوانات المنوية من الخصيتين عن طريق حقن طبقات القناة الناقلة للمني إلى مجرى البول من الخصيتين بمواد كيميائية.