البرلمان العربى يطالب برفع السودان من قائمة الإرهاب.. ومصر تؤيد

طالب مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي،أمس، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان.

وقال السلمى أمام جلسة استماع البرلمان العربى المخصصة للسودان بمقر جامعة الدول العربية: «حان الوقت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع المعاناة عن حكومة وشعب السودان، كى يستطيع السودان تطوير اقتصاده وبناء شراكات وتبادلات تجارية مع الدول العربية والأجنبية، وأن يمضى قدما فى برامج التنمية فى قضايا التعليم والصحة والبنية التحتية، ومعالجة مشكلات البطالة والفقر، وتحسين الواقع الاقتصادى والمعيشى للشعب السوداني».

ومن جانبه أكد النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، خلال جلسة، دعم مصر الكامل ،حكومة وبرلمانا وشعبا، للسودان الشقيق بشأن رفع اسم السودان الشقيق من قائمة الدول الراعية للإرهاب، انعكاسا لعمق العلاقات الراسخة والروابط التاريخية المشتركة بين شعبى وادى النيل على كل المستويات، مشيرا إلى العلاقة الوطيدة التى تمثل ركيزة أساسية وضمانة حقيقية للاستقرار والأمن فى المنطقة، وهو ما يتطلب البناء عليه خلال الفترة المقبلة، بما يرتقى بمصلحة الشعبين الشقيقين.