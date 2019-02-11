الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبير x

15:30 ليستر سيتي مانشستر سيتي x

18:00 تشيلسي الدوري الإسباني فالنسيا x

17:15 ريال سوسييداد إشبيلية x

19:30 إيبار أتلتيك بيلباو x

21:45 برشلونة الدوري الإيطالي ساسولو x

19:00 يوفنتوس ميلان x

21:30 كالياري الدوري المصري الممتاز وادي دجلة x

18:00 الاتحاد السكندري

كانت هذه تفاصيل خبر رامي مالك يفوز بـ"أفضل ممثل" في BAFTA 2019 و Roma يحصد هذه الجوائز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.