"المالية": النظام الاقتصادي في البلاد "إسلامي"

الخرطوم:

قالت وزارة المالية، إن أي قروض أو ودائع سلمت إلى السودان موثقة ومعروفة وليست بالادعاء، وأكدت أنها تتصرف في المبالغ المستلمة وفق رؤيتها وسياستها.

واعتبر وزير الدولة بالمالية مصطفى حولي، أن المشكلات التي تواجه السودان مالية وإدارية، مشدداً على ضرورة أن يأتي الحل من الاقتصاد الكلي وليس الجزئي.

وأكد خلال منتدى الصحفيين الذي انعقد بصحيفة المستقلة أمس، أن النظام الاقتصادي في السودان "إسلامي"، وأضاف: "إن كانت هناك ممارسات ضد النظام المصرفي ستتم المحاسبة وفق القانون".

وأكد حولي عدم وجود أي اتجاه لرفع الدعم عن الوقود والخبز، لكنه عاد، وقال إن الدعم سيتم ضبطه حتى يذهب لمستحقيه.

السوداني