لنوم عميق.. عليكم بتناول هذه الأطعمة

أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن ‫هناك بعض الأطعمة التي تساعد الجسم على النوم العميق بشكل أسرع، وهي:

‫البيض: ‫بسبب محتواه العالي من البروتين يعتبر البيض من الأطعمة المناسبة لوجبة ‫العشاء، فهو يحتوي على كمية كبيرة من الحمض الأميني تريبتوفان ‫الذي يعتبر من المواد الضرورية لإنتاج هرمون الميلاتونين المعروف بهرمون ‫النوم.