البيض: بسبب محتواه العالي من البروتين يعتبر البيض من الأطعمة المناسبة لوجبة العشاء، فهو يحتوي على كمية كبيرة من الحمض الأميني تريبتوفان الذي يعتبر من المواد الضرورية لإنتاج هرمون الميلاتونين المعروف بهرمون النوم.
الأرز: يمكن لكمية قليلة من الأرز المساعدة على النوم بشكل أفضل، لأن الكربوهيدرات الموجودة تزيد تركيز التريبتوفان في الدم، ويحتوي أرز الحبوب الكاملة على المزيد من الفيتامينات والماغنسيوم، وهو ما يساعد على راحة العضلات والأعصاب.
السلمون: يساعد السلمون على النوم بشكل أفضل لاحتوائه على الأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تحفز الجسم على إنتاج الميلاتونين.
كانت هذه تفاصيل خبر لنوم عميق.. عليكم بتناول هذه الأطعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.