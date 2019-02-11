الجيشان المصري والكويتي يقتحمان جزيرة “ذات أهمية استرتيجية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تمكن الجيشان المصري والكويتي، من اقتحام جزيرة ذات أهمية استرتيجية، وموقع جغرافي متميز، واستعادتها من سيطرة عناصر إرهابية.

وجاء ذلك ضمن مناورة عسكرية، مصرية كويتية مشتركة، اختتمت أمس الأحد، وكانت انطلقت نهاية شهر يناير/كانون الثاني، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على “فيسبوك”.

وتحمل المناورة العسكرية اسم “الصباح- 1/ اليرموك —4″، واستمرت لعدة أيام بنطاق قاعدتي محمد الأحمد البحرية وأحمد الجابر الجوية، في الكويت، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة للبلدين.

وشملت المراحل الختامية للمناورة المصرية الكويتية “تنفيذ عملية مشتركة لاقتحام جزيرة ذات أهمية استراتيجية وموقع جغرافي متميز، وتأمينها بأعمال قتال عناصر الإبرار البحري، بالتعاون مع القوات الخاصة والقوات الجوية والبحرية، واستعادتها من سيطرة عناصر إرهابية”.

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