السودان يواسي أسر ضحايا طائرة الجيش الإثيوبي

أعربت حكومة السودان، يوم الأحد، عن أحر تعازيها ومواساتها لأسر ضحايا سقوط الطائرة التابعة للجيش الإثيوبي في مدينة أبيي، وتمنى بيان صادر عن الخارجية السودانية، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.

وأضاف البيان “تود حكومة السودان، نقل أحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتتمنى للجرحى عاجل الشفاء”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الأمم المتحدة عن تحطم مروحية عسكرية إثيوبية في مجمع للأمم المتحدة بمنطقة أبيي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وجرح عشرة ركاب.

وقالت إن المروحية كانت تنقل 23 راكباً عندما تحطمت، السبت، داخل مجمع القوة الأمنية المؤقتة للأمم المتحدة في أبيي، ما أدى إلى “مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها”.

وأكد المصدر نفسه الذي لم يكشف جنسيات الضحايا، أن “عشرة أشخاص أصيبوا بجروح، ثلاثة منهم في حالة حرجة”.

وكانت المروحية وهي من طراز “أم اي-8” تنقل جنوداً إثيوبيين من كادوقلي بولاية جنوب كردفان إلى منطقة أبيي الغنية بالنفط والتي تشكل موضع خلاف منذ انفصال الجنوب عن السودان في 2011.

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