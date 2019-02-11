ثلاثي "النهضة" يتفق على عقد اجتماع بالقاهرة الشهر الجاري

اتفق رؤساء دول السودان، وإثيوبيا ومصر، على عقد اجتماع وزاري يضم وزراء الخارجية والري للبلدان الثلاثة في القاهرة في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، من أجل تنفيذ ما اتفق عليه الرؤساء حول ملف سد النهضة والإعداد لقمة أخرى.

واتفق الرئيسان البشير وعبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال قمة ثلاثية بأديس أبابا، على هامش أعمال مؤتمر القمة العادية الـ32، على عقد الاجتماع في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، في تصريح صحفي، إن القمة تناولت موضوع سد النهضة والتقدم المحرز حالياً في مجال التنسيق والتعاون بين البلدان الثلاثة في هذا الخصوص.

وأوضح أن الرؤساء تفاكروا حول الاستحقاقات المترتبة على البلدان الثلاثة في المستقبل لضمان المضي قدماً في العمل بالسد، حسب الخطط المتفق والمتعارف عليها وأهمها مبدأ “لا ضرر ولا ضرار”.

وأجمع الرؤساء الثلاثة وفقاً للدرديري على أهمية تشييد السد، مع مراعاة المنافع المستحقة للبلدان الأخرى، وكذلك ضمان عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بها.

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