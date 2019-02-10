البشير وأمبيكي يبحثان تحركات الآلية لتعزيز السلام

بحث رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، الرئيس ثابو امبيكي، بحضور الممثل السامي لرئيس الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق، رمضان العمامرة، تحركات الآلية خلال الفترة المقبلة لتعزيز مسيرة السلام في البلاد.

وقال سفير السودان لدى إثيوبيا، الصادق بخيت، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق لمجمل الأوضاع في البلاد والخطة المقبلة لتحرك الآلية بالتعاون مع آليات الاتحاد الأفريقي الأخرى.

ووفق بخيت تطرق الاجتماع إلى فكرة تحرك متكامل بين دول القرن الأفريقي تجاوباً مع الروح الجديدة التي انتظمت منطقة القرن بعد مجيئ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، للحكم، والمصالحات التي انتظمت كل دول الإقليم .

وذكر بحسب الشروق – أن هناك تحركاً جاداً في أن تتحول المصالحات والروح الجديدة، إلى عمل تكاملي لمصلحة شعوب المنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)