بالفيديو: أغنية الربابة مع الجيل الجديد ( قالت للبياع دايرة لي فكة)

استضافت قناة سودانية 24 ومن خلال برنامجها الراتب (صباحات سودانية) الفنان الشاب محمد عمر من منطقة البطانة في الحلقة التي تناولت غناء الربابة وانتشاره بين جيل الشباب وكان عنوانها (أغنية الربابة موجة شبابية أم حنين للتراث) حيث قدم الفنان الشاب عدد من النماذج الخاصة بتجربته.

النماذج الغنائية التي قدمها تميزت بالبساطة من حيث الكلمات والمعاني التي لم ترتق لمستوى شعر منطقة البطانة المشهورة بالشعراء أصحاب الخيال الخصب ومن بين الأغنيات التي قدمها ووصفها بأنها من أنجح أعماله أغنية (سمحة ست الناس) التي تقول كلماتها:

حلوة بت بلدي ..

ماشة في السكة

خلت العزال..

ديمة مرتبكة

فاتت البياع ..

دايرة بس فكة

رد قال ليها..

تستاهلي الشبكة

الخرطوم (أخبار الخليج 365)