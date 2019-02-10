مصفاة الخرطوم: نوفر 90% من احتياجات البلاد من البنزين

أكدت إدارة مصفاة الخرطوم، انسياب العمل بصورة طبيعية بالمصفاة، يوم الأحد، وقالت إن المصفاة تعمل على توفير وتغطية 90% من احتياجات البلاد من البنزين و60% من الجازولين.

وأوضحت مديرة المصفاة المكلفة، المهندسة منيرة محمود، في تصريح لـ”المركز السوداني للخدمات الصحفية” أن المصفاة تعمل بطاقتها القصوى لتوفير المواد البترولية بالصورة المطلوبة.

وأشارت بحسب وكالة السودان للأنباء إلى أنه إذا توفر الخام بكميات كبيرة ستقوم المصفاة بتغطية احتياجات البلاد من المواد البترولية، قائلة “إنه لن يكون هنالك حاجة لاستيرادها من الخارج”.

يذكر أن وزير الدولة بالنفط والغاز والمعادن، سعد الدين، سجّل زيارة للمصفاة وناقش التوسعة الجديدة للمرحلة الثالثة بالمصفاة، التي تستهدف سعة تكريرية تبلغ “150” ألف برميل في اليوم، ودعا المستثمرين والممولين للاستثمار في هذا الجانب الحيوي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)