سويسرا.. كانتون جنيف يمنع المسؤولين من ارتداء الرموز الدينية

يبدأ كانتون جنيف السويسري تطبيق قانون جديد يمنع السلطات المنتخبة وجميع المسؤولين من الاتصال بالجمهور مرتدين رموزاً دينية، بعد إقراره من جانب المواطنين اليوم الأحد، في استفتاء.

ويؤكد القانون المثير للجدل مبدأ علمانية جنيف، لكن معارضيه نددوا على مدار حملة الاستفتاء بأنه موجه بشكل خاص ضد المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب.

ودعم هذا الموقف الحزب الاشتراكي، وحزب الخضر، وجماعات نسائية، وجمعيات مسلمة، لكنه لاقى الرفض من جانب مقدميه وهم حكومة الكانتون، وأحزاب اليمين، ويمين الوسط.

وأُقر القانون في النهاية بـ55% من الأصوات، بعد تأكيد أنه موجه لجميع الديانات بالتساوي.

ورحب حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط اليميني المتطرف بنتيجة التصويت، معتبراً أن القانون الجديد مهم في وقت تواجه فيه جنيف توافد العديد من المسلمين وإصرار بعضهم على "مطالب" غير مقبولة.

وقدم معارضوه مثل الشبكة الإنجيلية في جنيف، وحزب الخضر بلاغات للمحكمة الدستورية التي أكدت أنها ستبحث القانون وتداعياته.