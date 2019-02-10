مقتل 7 أشخاص بينهم طفلان بحادث مروري جنوب شرقي أفغانستان

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم طفلان، اليوم الأحد، جراء حادث مروري وقع في ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان، حسبما أفادت وكالة "بجواك" الأفغانية نقلا عن مصدر طبي.
وأكد اليوم مدير المستشفى المدني بمدينة غزني، باز محمد، استقبال جثث سبعة قتلى، موضحا أن من بين الضحايا طفلين.
فيما قال شاهد لـ"بجواك" إن الحادث وقع بسبب تصادم سيارة بعربة شحن على طريق يربط مدينة غزنة (عاصمة الولاية) ببلدة قره باغ.
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