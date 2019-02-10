المهدي يحذر من انقلاب داخل الحكومة لإجهاض الثورة

حذر رئيس حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، من انقلاب داخل النظام السوداني، باستيلاء أحد مراكز القوة السلطة لاجهاض الثورة، وقال هذه المحاولات اليائسة لن تجهضها بل تعجل بنجاحها.

وأضاف المهدي، في بيان اليوم الأحد، أن مايجهض الثورة تدخلات أجنبية بدافع ثورة مضادة، وتخلف وضوح رؤية البديل التاريخي المنشود، والتخلي عن سلمية الثورة باية صورة تستخدم العنف.

وقال المهدي "على قوى ثورة العبور التاريخي إدراك رسالتها المصيرية وأداء واجبها في العبور قياماً بدور الشعب السوداني التاريخي المصيري الرائد، النصر آتٍ بمشيئة الله وعزيمة الشعب".

وتابع: "الثورة الحالية في السودان هي قيمة تراكم صاعد ما أدى لحركة ثورية مجتمعية ألهبت حماسة الشباب وحركت كل قطاعات المجتمع السياسية والمدنية والمطلبية".

وقال المهدي عندما دقت ساعة الثورة انبرى لها الشباب بوعي كبير أدهش الجميع ببسالته، وبتمسكه بالسلمية في وجه وحشية الأجهزة الأمنية المفرطة، لقد عمت الثورة المجتمع بأكمله، وأصبحت مزاجاً سيطر على الأجيال.

واضاف لعبت المساجد دوراً كبيراً في بث النفس الثوري، وفي فضح ممارسات الأجهزة القمعية، رغم التضييق والملاحقات، والضرب الذي طال بعض أئمة المساجد، كما ساهم المهجريون بجعل مقدر في مساندة الثورة.