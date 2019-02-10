رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على عدم الإضرار بالمصالح المشتركة

اتفق رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا خلال القمة الثلاثية التي عقدت اليوم الأحد، على هامش أعمال مؤتمر القمة العادية الثانية والثلاثين باديس أبابا، على عقد اجتماع يضم وزراء خارجية الدول الثلاث في منتصف الأسبوع الثالث من فبراير الحالي لتنفيذ ما اتفق الرؤساء والاعداد لقمة أخرى.

وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، إن القمة التي جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، تطرقت إلى موضوع سد النهضة وماتم إحرازه من تقدم في التنسيق والتعاون بين البلدان الثلاث في هذا الملف.

وأضاف تم التفاكر بشان الاستحقاقات المترتبة على البلدان الثلاثة في المستقبل، والمضي قدما في العنل بسد النهضة حسب الخطط المتفق والمتعارف عليها واهمها "مبدا لاضرر ولاضرار".

كما اتفق الرؤساء الثلاثة علي أهمية أن يتم تشييد السد مع مراعاة المنافع المستحقة للبلدان الاخري، وكذلك ضمان عدم إلحاق أي ضرر أو اذي بها.