المقاومة اليمنية تسيطر على جبال حجور في حجة

سطيرت المقاومة الشعبية من قبائل حجور في مديرية كشر شرق محافظة حجة، اليوم الأحد بالكامل على مناطق وجبال الشاحي، والحوج، والذنبه، ومنطقة قريات، علاوةً على السيطرة النارية على جبال المندلة.

وخاضت مقاومة حجور مسنودة بمقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، ولا تزال المعارك على أشدها، وتواصل المقاومة التقدم بعد السيطرة النارية على سلسلة جبال المندلة، في اتجاه عزلتي بني ريبان، وبني حليس.

ووفق موقع سبتمبر نت، اليوم الأحد، تخوض المقاومة الشعبية في منطقة حجور، معارك عنيفة ضد ميليشيا الإنقلابيين شرقي منطقة العبيسة بعد أن طهرت عدداً كبيراً من المواقع في جبال المندلة.

وانهارت الميليشيا بسبب المعارك الضارية والتقدم المتسارع للمقاومة الشعبية في حجور، بعد تراجع المئات من الحوثيين الذين لجأوا إلى قصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة.

وتمكنت المقاومة الشعبية في حجور في معارك اليوم من أسر 26 عنصراً من الحوثيين، وأطلقت 6 منهم، في بادرة على حسن نيتها.