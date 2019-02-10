البشير يبحث مع الوساطة الأفريقية تعزيز السلام بالسودان

التقى الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأحد، على هامش أعمال مؤتمر القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي باديس أبابا، تابو مبيكي رئيس الآلية الأفريقية للوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

ووقف البشير على تحركات الوساطة الأفريقية لتعزيز السلام في السودان خلال المرحلة المقبلة.

وقال سفير السودان لدى اثيوبيا الصادق بخيت، في تصريحات صحفية، أن اللقاء تطرق إلي مجمل الأوضاع في السودان والخطة القادمة لتحرك الآلية بالتعاون مع آليات الاتحاد الأفريقي .

وأضاف: "طرحت فكرة تحرك للتكامل بين دول القرن الأفريقي تجاوبا مع الروح الجديدة التي انتظمت منطقة القرن الأفريقي، والمصالحات التي انتظمت كل دول الإقليم".

وأشار السفير إلى أن هناك تحرك جاد في أن تتحول هذه المصالحات والروح الجديدة الي عمل تكاملي لمصلحة شعوب المنطقة.

وحضر اللقاء الوزير رمضان العمامرة الممثل السامي لرئيس الاتحاد الأفريقي.