- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
قالت وزارة المالية، إن أي قروض أو ودائع سلمت إلى السودان موثقة ومعروفة وليست بالادعاء، وأكدت أنها تتصرف في المبالغ المستلمة وفق رؤيتها وسياستها.
واعتبر وزير الدولة بالمالية مصطفى حولي، أن المشكلات التي تواجه السودان مالية وإدارية، مشدداً على ضرورة أن يأتي الحل من الاقتصاد الكلي وليس الجزئي.
وأكد خلال منتدى الصحفيين الذي انعقد بصحيفة المستقلة أمس، أن النظام الاقتصادي في السودان “إسلامي”، وأضاف: “إن كانت هناك ممارسات ضد النظام المصرفي ستتم المحاسبة وفق القانون”.
وأكد حولي عدم وجود أي اتجاه لرفع الدعم عن الوقود والخبز، لكنه عاد، وقال إن الدعم سيتم ضبطه حتى يذهب لمستحقيه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة“المالية”: النظام الاقتصادي في البلاد “إسلامي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.