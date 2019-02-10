د.شداد إلى أديس أبابا بدعوة من الفيفا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : غادر العاصمة الخرطوم عند الساعة السادسة والنصف من مساء السبت 9 فبراير 2019م البروفسير كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، والأستاذ مازن أبوسن مستشار الرئيس في الاتحاد ومسئول مخاطبات الفيفا، غادرا العاصمة الخرطوم متوجهين إلى العاصمة الاثيوبية (أديس أبابا) بدعوة من الاتحاد الدولي للعبة من أجل المشاركة في ورشة التطوير الخاصة بدعومات الفيفا لمشاريع التطوير وآلية تنفيذها يومي 10 و11 فبراير الحالي، والتي تتزامن مع افتتاح المكتب الاقليمي للتطوير في أديس أبابا.

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