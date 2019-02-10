تأجيل الجمعية العمومية باتحاد الدمازين

قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم تأجيل الجمعية العمومية في اتحاد الدمازين، بسبب شكوى تمس المسائل الاجرائية الانتخابية، وقد تمت إحالة الملف إلى اللجنة القانوينة من أجل التحقيق.

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