أفريقيا الوسطى: اتفاق الخرطوم أوقف حرباً استمرت لخمسة أعوام

قال سفير جمهورية أفريقيا الوسطى بالسودان، إبراهيم عبدالله، إن اتفاق الخرطوم بين حكومة بلاده والمتمردين، أوقف الحرب التي استمرت لمدة خمسة أعوام، واعتبر الاتفاق خطوة مهمة، ما كان لها أن تتم لولا حكمة وحنكة الرئيس السوداني، عمر البشير.

وأشاد لدى مخاطبته، يوم الأحد، المنتدى الصحفي الذي نظمه المركز القومي للإنتاج الإعلامي، بدول الجوار والدول الأفريقية والعالم في دعم السلام بأفريقيا الوسطى، وقال إن دور السودان في الإقليم يجب دعمه لأنه مؤهل لترسيخ السلام بالقارة.

وذكر أنه جلس مع رؤساء الحركات المسلحة ووجد رغبة لديهم لتحقيق السلام، مؤكداً أن مشاركة رئيس أفريقيا الوسطى للسودان والمشاركة في مراسم توقيع الاتفاقية، تؤكد الرغبة الأكيدة في تحقيق السلام.

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