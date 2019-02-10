وفد أممي بالفاشر لبحث ترتيبات خروج بعثة “يوناميد”

زار وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، السبت، للوقوف ميدانياً ومتابعة سير ترتيبات خروج بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “يوناميد” من إقليم دارفور.

وضم الوفد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام بنتو كيتا، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج التنمية الإنمائي مراد وهبة، ومساعد الأمين العام لبناء السلام والسير ارسكار فلاندي، والمدير العام لعمليات حفظ السلام في دول شرق أفريقيا مستر قهقهي، وبرفقتهم عدد من المسؤولين من وزارة الخارجية السودانية.

وتعتبر زيارة الوفد لدارفور هي الأولى من نوعها مطلع العام الجاري، وتأتي للتعرف بشكل مباشر على الأوضاع العامة، وما تحقق من استقرار في مختلف المجالات عقب خروج البعثة الأممية من عشرة مواقع بالولاية.

وقدم والي الولاية بالإنابة مروان التجاني الطيب، تنويراً مفصلاً للوفد حول الخطط والبرامج التي شرعت حكومته في تنفيذها عقب خروج بعثة اليوناميد من المواقع بمختلف المناطق، بجانب الإجراءات الجارية لمعالجة آثار الحرب.

وطالب مروان الوفد بحسب الشروق – بضرورة حث المجتمع الدولي على الايفاء بالالتزامات التي قطعها تجاه أهل دارفور من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

من جهتها، قالت مسؤولة الوفد بنتو كيتا، إن زيارتهم تأتي بغرض الوقوف على سير عملية خروج اليوناميد، وما يترتب عليها من تنسيق وتعاون بين الحكومة والبعثة في سبيل تنفيذ أمر خروج اليوناميد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)