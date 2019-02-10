الكرواتي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش عن تجمع قائمة المنتخب الأولمبي التي وقع عليها الاختيار للمشاركة في مراني الثلاثاء والأربعاء 12 و 13 فبراير 2019م؛ عند الساعة السابعة صباحاً، وذلك ضمن برنامج التحضيرات لمواجهة منتخب كينيا في مارس المقبل بتصفيات أمم أفريقيا 2019م في مصر وأولمبياد طوكيو 2020م .. وكان المنتخب قد تجمع يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وضمت القائمة 30 لاعباً، هم: موفق صديق، محمد النور أبوجا، وليد بخيت، ولاء الدين موسى (الهلال الخرطوم).. حسين محمد حسين – أفول – (الرابطة كوستي).. وضاح إبراهيم ، محمد عباس، رمضان كابو (الهلال الأبيض).. عبدالله يعقوب (حي العرب بورتسودان).. شهاب الدين صديق (الشرطة القضارف).. وليد إبراهيم (الأهلي الخرطوم).. بغداد حماد (الموردة).. حسن متوكل، مصعب كردمان، عيد مقدم، اسحق آدم، صلاح إبراهيم (الأهلي شندي).. علاء الدين الفاضل، عمار إبراهيم، رياض الدين أحمد (حي الوادي نيالا).. أنس سعيد النور، علاء الدين فتحي، عبدالله بابو، (كوبر الخرطوم).. رضوان محمد المقلي (الصبابي).. عمار محمد كنو، وقيع الله جعفر (النسور الخرطوم)، اسحق عبدالله (الشعب الخرطوم).. أسعد موسى آدم (الرابطة الجنينة).. عمار ياسر (أمبدة).. عمار سفاري، أمجد (توتي).. محمد المنذر (الاتحاد الخرطوم).. جلال فضل المولى (الدكة بربر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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