الصحة: صرف دولار واحد على صحة البيئة يوفر 9 دولارات

أقر مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على الأغذية بوزارة الصحة، إسماعيل الكامش، أن الأمراض المنقولة ما زالت تمثل تحدياً، ولفت إلى أن صرف دولار واحد على صحة البيئة يوفر9 دولارات، وطالب بإعادة السيرة الأولى لصحة البيئة.

وأكد الكامش خلال حديثه في اجتماع نظمته الوزارة، أن صحة البيئة تحتاج لإعادة صياغة من المركز مروراً بالولايات، ونوه إلى ضعف تطبيق القوانين وهجرة الكوادر، وقال “كل الأمراض لها علاقة بصحة البيئة”.

وأعلن أن الهدف من الاجتماع الذي يستمر لثلاثة أيام، تقييم توصيات الاجتماع السابق ومراجعة وتقييم الأداء السنوي ووضع موجهات العمل للعام 2019.

إلى ذلك أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسودان، نعيمة القصير، الارتباط الوثيق بين الصحة والبيئة ما يعني ضرورة تعزيز الصحة والوقاية والرصد من أجل بيئة آمنة للجميع.

ولفت بحسب الشروق – إلى المسؤولية المشتركة لمكافحة نواقل الأمراض وأضافت “بعوضة واحدة تتسبب في 6 أمراض”، وشددت على الاهتمام بالصحة المهنية والخطة الموحدة للصحة، معلنة الاستمرار في دعم السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)