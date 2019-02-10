اليمن: المقاومة الشعبية تُكبد الحوثيين 12 قتيلاً وجريحاً في الضالع

تمكنت المقاومة الشعبية من أبناء محافظة الضالع، اليوم الأحد، من السيطرة على عدة مواقع جديدة في مديرية "الحشاء" غربي المحافظة، بعد مواجهات كبدت فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية 12 قتيلاً وجريحاً.

وقال مصدر ميداني في المقاومة، وفق موقع "سبتمبر نت"، اليوم الأحد، إن المقاومة شنت هجوماً على مواقع الميليشيا، في مناطق الزقماء، وحبيل يحيى، وحبيل نعمة، وسيطرت عليها.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 8 من الميليشيا، وجرح 4 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار إلى مديرية السبرة في محافظة إب.

وفي السياق نفسه، استهدفت المقاومة تعزيزات للميليشيا كانت متجهة إلى مناطق الطاحون، والمشواس، وبلاد الحيق، وأجبرتها على التراجع.