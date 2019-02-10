اليمن.. إحباط محاولة تسلل للحوثيين في تعز

أفشلت قوات الجيش اليمني، صباح اليوم الأحد، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة الضباب غربي محافظة تعز.

ورصد الجيش محاولة تسلل الميليشيات إلى قرية تبيشعة، ومنطقة الأعشاب، وتبة الكربة، وفق ما نقل موقع "سبتمبرنت" اليوم الأحد.

وأفشلت قوات الجيش محاولة الميليشيات وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها خسائر بشرية.