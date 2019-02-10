انخفاض في أسعار السلع بغرب دارفور

وأوضح التاجر أرباب داوود أن سبب الانخفاض هو توفر السلع بعد منع تصديرها، وكشف عن انخفاض سعر جوال السكر.
ومن جانبه أوضح التاجر عزالدين دونقا أن سعر جوال البصل انخفض من (1500-950) جنيهاً، ملمحاً إلى أن الاستقرار الذي تشهده الأسواق يرجع فضله لحكومة الولاية التي أحكمت الرقابة على التصدير و التشديد على التهريب عبر البوابة الغربية، وقال إن أسعار اللحوم مستقرة سيما في ظل اهتمام محلية الجنينة بمعاش الناس بعد أن افتتحت المحلية مراكز بيع مخفضة على يد المعتمد محمد عبد الرحمن محمد للحوم الحمراء، مع تأكيد المعتمد بالاستمرار في فتح المزيد من المراكز بالوحدات الإدارية والأحياء المختلفة.
وأشار إلى انخفاض سعر اللحوم بمبلغ عشرين جنيهاً مقارنة مع السوق الأسود، مبيناً أن هناك جهوداً جارية لصيانة الجزارة الكبيرة وسط السوق من أجل تحسين مراكز البيع بالمحلية، ودعا المستثمرين إلى الاستثمار في مجال اللحوم وأكد سلامة الماشية بالولاية من الأمراض حسب إفادات إدارة الثروة الحيوانية بالمحلية.
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