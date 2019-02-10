صالح يوجه بنك السودان بتوفير مرتبات العاملين بكسلا

وجه النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكرى حسن صالح بنك السودان بتوفير النقد لصرف مرتبات العاملين بولاية كسلا.ودعا صالح خلال لقائه بالقصر الجمهوري يوم الاحد والي ولاية كسلا آدم جماع ، المصانع الكبرى بالتنسيق مع الولاية لتوفير السلع التموينية الاساسية وبأسعار المصنع لتخفيف اعباء المعيشة على مواطني ولاية كسلا

من جهته أوضح والي كسلا فى تصريح صحفى أن النائب الأول اطلع على مجمل الاوضاع الاقتصادية والامنية خاصة بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها الولاية. وأشار الى أن النائب الأول وجه بالتواصل المجتمعي بين كافة شرائح المجتمع بالولاية من أجل استباب الامن و ترسيخ الاستقرار .

وأوضح أن الولاية سترسل وفدا للتفاوض مع المصانع المنتجة بالمركز لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، واعلن عن رصظ الولاية خمسة مليون جنيه لتوفير المواد الاساسية للتعاونيات ونوافذ المؤسسات الحكومية.