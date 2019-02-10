كبر يوجه بالإسراع في تنفيذ السودان الأخضر

وجه نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر بالإسراع في تنفيذ مشروع السودان الأخضر من أجل خلق بيئة صالحة للمواطنين. واطلع سيادته لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بوزير الزراعة والغابات حسب النبي موسى بحضور الأمين العام للمجلس القومي للبيئة عبود جابر على الترتيبات الجارية لتنفيذ المشروع.

وأوضح وزير الزراعة في تصريح صحفي أن مشروع السودان الأخضر يعتبر أحد المشروعات الكبيرة التي تتولاها الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير.

وكشف سيادته عن تجنيد 20 ألف مجند من الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروع عبر شراكة المجتمع السوداني تحت إشراف وزارة الزراعة والمجلس القومي للبيئة.

وأبان عبود جابر أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يلي الاهتمام بالقطاع الشجري والنباتي عبر بناء شراكة مع الخدمة الوطنية، مشيرا إلى أن المشروع يعد أحد أهداف المجلس وأن السودان يمتلك كافة مقومات تنفيذه.

