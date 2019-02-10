وزارة الصحة تعلن بناء شراكات للتوعية الطبية مع منظمة الشهباء للتنمية

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية تعاونها مع منظمة الشهباء للتنمية والعون الإنساني وتعهدت الوزارة ببناء شراكة في برامج الصحة العامة وصحة البيئة بجانب التوعية الطبية.

وأكد وزير الصحة الاتحادي الخير النور استعداد مؤسسات الوزارة للتعاون الكامل وبناء شراكة استراتيجية مع المنظمة في برامج الصحة العامة وصحة البيئة والتثقيف والتوعية الطبية واثني علي القوافل الصحية التي نفذتها المنظمة في الفترة الماضية وأشار لقافلة مكافحة العمي التي سيرتها لولاية كسلا مؤخرا وأوضح أنها أسهمت في علاج أعداد كبيرة من المواطنين.

وناقش الوزير خلال لقائه اليوم الاحد بمكتبه بالوزارة الأمين العام لمنظمة الشهباء للتنمية والعون الانساني الأستاذ حاتم أبوسن وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة في مختلف المجالات الصحية والطبية وأشار للإستفادة من الإمكانيات التي تتمتع بها المنظمة في التثقيف والتوعية الصحية.

من جهته كشف الأمين العام للمنظمة خطة المنظمة للعام 2019 وأوضح انها تشمل تنفيذ مخيمات صحية وتوعوية بكافة ولايات السودان ، بالشراكة مع حكومات الولايات والمؤسسات الطوعية والرسمية بالمركز وتعهد بالاستمرار في نهج المنظمة بالوصول للمستهدفين في مناطقهم وأشار إلي أن المنظمة تركز عملها علي الأرياف والمناطق البعيدة بالولايات لحاجتها الضرورية للخدمات الطبية..