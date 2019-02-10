موجز "السودان 365".. الأمن يواجه التظاهرات.. ورسالة خطية للبشير

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

الشرطة السودانية تعتقل عشرات النساء بموكب 10 فبراير

اعتقلت الشرطة السودانية اليوم الاحد عشرات النساء خلال تفريقها بالغاز المسيل للدموع تظاهرة كانت في طريقها إلي سجن النساء بمدينة أم درمان .

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا اليوم إلى موكب نسائي يتجه إلى سجن النساء بمدينة أم درمان، للمطالبة بإطلاق سراح عدد من النساء اللاتي اعتقلن خلال تظاهرات خرجت في الخرطوم في مواكب سابقة .

وقال مراسلنا إن مئات النساء من فئات عمرية مختلفة، وعددا من الشباب، تجمعوا عند الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، في قلب مدينة أم درمان، وعلى مقربة من سجن النساء، متوجهين إلى مقر السجن وهم يرددون هتافات تندد بالوضع الاقتصادي وتطالب بإسقاط النظام . وأشار الشهود إلى أن المتظاهرين رددوا هتافات: ” حرية سلام وعدالة .. الثورة خيار الشعب” ، مؤكدين أن الشرطة تعرضت للموكب بالقرب من مستشفى الاطفال بأم درمان حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ،وبحسب المراسل، اعتقلت الشرطة عشرات النساء من أمام مستشفى النيل الأزرق بأم درمان .

الأمن السوداني يفرق مظاهرة تضامنية مع المعتقلات في أم درمان

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين استجابوا لدعوة تجمع المهنيين المعارض بالتظاهر قبالة سجن النساء في مدينة أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم، تضامنا مع المعتقلات، في استمرار للاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس عمر البشير والمتواصلة منذ أكثر من شهر ونصف.

وذكر مراسل "سبوتنيك" أن "الشرطة السودانية وهي تطلق القنابل المسيلة للدموع تجاه عشرات الشباب المتظاهرين أثناء تقدمهم نحو سجن النساء بمدينة أم درمان"، وهم يهتفون "سليمة سلمية.. وبسقوط الحكومة".

وأضاف المراسل" فور إطلاق القنابل المسيل الدموع تفرق المتظاهرين داخل محطة الشهداء وإلى داخل بعض مستشفيات القريبة من سجن النساء".

كما أبلغ شاهد عيان، مراسل "سبوتنيك"، بأن قوات الأمن، اقتادت قرابة 30 من المتظاهرين من داخل مستشفى النيل الأزرق أثناء اختبائهم داخل المستشفى".

رسالة خطية للبشير من نظيره الرئيس الفيتامي

تسلم وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، يوم الاحد، رسالة خطية لفخامة رئيس الجمهورية عمر البشير من نظيره الفيتامي تتعلق بسير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها.

وتسلم الوزير الرسالة من نغيون كيم المبعوث الخاص للسيد رئيس جمهورية فيتنام، وذلك بمقر البعثة السودانية بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، على هامش أعمال الدورة العادية رقم ٣٢ لقمة الاتحاد الافريقي .

استعرض اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتنسيق الموافق وتبادل الرؤى والدعم في المحافل الدولية.

وحضر اللقاء رئيس البعثة السودانية والمندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي باديس ابابا السفير د.الصادق الفقيه.

إسماعيل يحذر من تجاوز "الخط الأحمر"

اعتبر مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف د. مصطفى عثمان إسماعيل، أن الاحتجاجات الجارية في السودان “مبررة”، محذراً في الوقت ذاته مما اعتبره “خطاً أحمر” قد يؤدي تجاوزه إلى تخريب البلاد مثلما حدث في تجارب ما يسمى بالربيع العربي”.

وقال إسماعيل في تصريحات صحفية، السبت، إن "الاحتجاجات التي حدثت في السودان في الفترة الأخيرة مبررة لأنها ضد أوضاع اقتصادية سيئة".

ولفت إلى وجود "ارتفاع الأسعار وغلاء فاحش وندرة في المواد الغذائية وبطالة وسط عدد كبير من الشباب، لذلك كان من الطبيعي أن يخرج الشباب ويعبروا عن رفضهم".

وأشار إسماعيل إلى أن تعامل الحكومة السودانية مع الاحتجاجات كان جيداً، قائلاً “الجيد أن الحكومة اعترفت بذلك ولم تكابر على الاحتجاجات وأدركت أنه لا بد من معالجة أسبابها".

وعبر إسماعيل عن اعتقاده بأنه يتعين على الحكومة الدخول في حوار مع الشباب، لأن قطاعاً كبيراً منه “غير مسيس”، “لذلك فإنه إذا مضت الحكومة في طرح حوارات مع الشباب والاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها “فأعتقد أن الأمور ستكون بخير”.

وقال إن الانتخابات الرئاسية ستجرى العام المقبل “وإذا رأى الشباب أن الحكومة الحالية لا تلبي طموحاته.. يستطيعون تغييرها عبر الانتخابات.. المهم لا يتم تدمير البلد”.