المريخ يشرع في تسوية المتاخرات

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ

الخليج 365 :

شرع نادي المريخ في تسوية المتأخرات المالية لعدد من اللاعبين بعد تسلّمه مبلغًا ماليًا قدره “25” ألف دولار تم التصديق لها من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال نائب الأمين العام لنادي المريخ عبد الرحيم بدر الدين إن مجلسه يعمل جاهدًا من أجل الالتزام المالية الخاصة لعدد من اللاعبين، وتهيئة الأجواء تأهبًا للمرحلة القادمة والمهمة في تاريخ النادي.

ويواجه المريخ السوداني نظيره مولودية الجزائر في السادس عشر من الشهر الجاري على ملعبه بـ”القلعة الحمراء” ضمن إياب دور الـ”16″ من كأس زايد للأندية الأبطال.

وتعادل المريخ من دون أهداف في المباراة التي جرت بالجزائر وسيكون في حاجة إلى الفوز من أجل التأهل في البطولة العربية.