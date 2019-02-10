اعتقال العديد بوقفة تضامنية للجنة أطباء السودان المركزية

أقام اليوم أطباء العظام من اختصاصيين ونواب اختصاصيين وقفة احتجاجية داخل مستشفى الخرطوم تعبيراً ودعماً للحراك الشعبي العام، وحسب اعلان اللجنة فقد تمت وقفتهم بنجاح وأجبر جهاز الأمن على إعتقال كل من : مستر أشرف المعتصم

مستر الهادي عبدالرحيم

مستر وليد فضل الله

مستر التهامي سيف

مستر الأمين أحمد الطيب

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