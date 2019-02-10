قائمة باسماء المناطق التي لبت نداء تجمع المهنيين اليوم

لبت العديد من احياء الخرطوم اليوم علي دعوة أتجمع المهنيين السودانيين، عن موكب النساء، اليوم الأحد، تضامناً مع النساء المعتقلات، بتجمّع المتظاهرون أمام سجن النساء في أم درمان .

وأطلقت الشرطة السودانية، يوم الأحد، الغاز المسيل للدموع، لتفريق عشرات المتظاهرين وهم في طريقهم لسجن النساء في ”أم درمان“ غربي العاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان بأن ”عشرات المتظاهرين تجمعوا في منطقتي السوق والشهداء وسط أم درمان؛ استجابة لدعوة تجمع المهنيين و3 تحالفات معارضة؛ لتسيير موكب النساء المعتقلات“.

وأضافوا أن ”المتظاهرين اقتربوا على بعد 100 متر من السجن حيث تحتجز عشرات المعتقلات، لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة وفرقت المتظاهرين“.

وأعلن تجمّع المهنيين، عن مواكب في الأحياء واعتصامات في الميادين غداً، فضلاً عن وقفات احتجاجية للمهنيين والمجموعات المطلبية مصحوبة بتظاهرات ليلية في المحليات. وحدّد التجمّع الأربعاء المقبل، موعداً لتظاهرات أهالي الأرياف، فيما كشف عن الموكب الأكبر في كل أنحاء البلاد الخميس المقبل على رأسها موكب مركزي في العاصمة الخرطوم.

المناطق التي لبت نداء الثورة اليوم

- العمارة الشيخ هجو

- الشجرة الحمداب

- العباسية

- الديم

- اركويت

- ود نوباوي

- بيت المال

- الملازمين

- الثورة شارع النص

- مستشفى شرق النيل - وقفة احتجاجية

- مستشفى الابيض - وقفة احتجاجية

- مستشفى الخرطوم - وقفة احتجاجية

- ودمدني - وقفة احتجاجية

- كسلا - وقفة احتجاجية