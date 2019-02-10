سوريا.. مؤامرة تركية قطرية لضرب قوات "قسد" في شرق الفرات

بالتزامن مع إطلاق قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أمس السبت، المعركة الأخيرة ضد داعش في آخر معاقله بسوريا، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، تآمر "تركيا وقطر بتشكيل قوات في شرق الفرات لمحاربة قوات سوريا الديمقراطية، بذريعة نشر الأمن" فيها.
واتهم تقرير لموقع "أحوال تركية" اليوم الأحد، تركيا وقطر بالتورط على امتداد سنوات الحرب السورية منذ 2011 في "إشعال الفتن الطائفية والقومية، ودعم وتسليح الجماعات المسلحة في سوريا ومعظمها إرهابية متطرفة، فضلاً عن دعمها السياسي والإعلامي".
ونقل الموقع عن المرصد، أن القوة الجديدة، "ستعمل على خلق فتنة عربية كردية بذريعة قتال قسد"، مُتسائلاً "لماذا لم تدعم قطر قوات لمحاربة داعش عندما كانت يسيطر على نحو 30% من الأراضي السورية في شرق الفرات، ولماذا تأتي هذه القوات اليوم، وبعد الانتهاء من التنظيم الإرهابي، وهل هي عملية قطرية تركية جديدة لخلق المشاكل في تلك المنطقة؟".
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