الداخلية تثمن دور الشرطة الشعبية في تحقيق الاستقرار

أشاد وزير الدولة بوزارة الداخلية، الأستاذ موسى محمد علي مادبو بمجهودات الشرطة الشعبية وأدوارها المتعددة في تحقيق الاستقرار ‏الأمني والمجتمعي، وأكد أهمية تفعيل برامج الشرطة الشعبية، مشيراً إلى أهمية متابعة أنشطة الشرطة الشعبية على مستويات الحكم ‏المختلفة عبر الوقوف على الأوضاع بالطواف الميداني.

وأوضح الوزير ،أهمية دعم الشرطة الشعبية لمجابهة التحديات الماثلة والتي يتم تدبيرها ‏من الخارج، وأشار إلى أهمية التنسيق بين اللجان المجتمعية لتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعا الولايات لتصميم برامج تتسق مع ‏مطلوباتها.